Swiss Life-Aktie dreht ins Plus: Swiss Life gibt Hybridanleihe über hunderte Millionen Euro aus

Der Lebensversicherer hat eine Hybridanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro platziert. Die nachrangige Anleihe mit Laufzeit bis 2044 wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert, teilte Swiss Life am Dienstag mit.

Das Papier hat den Angaben zufolge einen ersten optionalen Rückzahlungstermin im Oktober 2034, der Zins bis zu diesem Termin belaufe sich auf 4,241 Prozent. Die Mittel würden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.

Am Dienstag gaben die Aktien von Swiss Life an der SIX zunächst moderat nach. Inzwischen sind die Papiere jedoch ins Plus gedreht und steigen zeitweise um 0,28 Prozent auf 714,40 Franken.

ra/tv

Zürich (awp)