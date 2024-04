Swiss Life-Aktie dennoch schwächer: Definitive SST-Quote per Anfang 2024 oberhalb der strategischen Zielspanne

Mit der Publikation der Jahresergebnisse 2023 hatte der Versicherer im März noch eine geschätzte Quote von 210 Prozent gemeldet.

Die Quote befinde sich damit oberhalb der strategischen Zielspanne von 140 bis 190 Prozent, teilte Swiss Life am Donnerstag mit. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 215 Prozent gelegen.

Die Swiss Life-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,14 Prozent im Minus bei 615,90 Franken.

jl/rw

Zürich (awp)