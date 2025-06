Swiss leitet Flug nach Dubai nach Izmir um

(Meldung nach neueren Angaben der Swiss aktualisiert)

Zürich/Dubai (awp/sda) - Die Fluggesellschaft Swiss hat ihren Flug LX 242 vom Montag von Zürich nach Dubai vorsorglich nach Izmir (Türkei) umgeleitet. Grund dafür ist die aktuelle Lage in der Region. An Bord befanden sich 206 Fluggäste sowie 13 Besatzungsmitglieder.

Eine Landung in Antalya war zunächst vorgesehen gewesen. Sie konnte jedoch nicht erfolgen, weil der dortige Flughafen aufgrund der hohen Zahl an umgeleiteten Flügen temporär für den weiteren Verkehr geschlossen wurde, wie die Swiss am späteren Montagabend weiter mitteilte. Der Flug sei nun sicher in Izmir gelandet.

Fluggäste und Besatzung würden in einem Hotel in Izmir untergebracht, bis die Besatzung genügend Ruhezeit habe und den Flug nach Zürich am Dienstag fortsetzen könne. Der Rückflug LX 243 von Dubai nach Zürich wurde annulliert, wie die Swiss am Montagabend weiter mitteilte.

Die Swiss-Flüge von Zürich nach Bangkok, Hongkong und Singapur vom Montag würden über Zentralasien geflogen und könnten planmässig durchgeführt werden.

Der Mutterkonzern Lufthansa und die Swiss beobachten nach eigenen Angaben die Situation in der Region in enger Abstimmung mit allen relevanten Luftfahrtbehörden, wie der European Union Aviation Safety Agency (EASA) weiterhin genau. Der Flugplan werde gegebenenfalls kurzfristig angepasst.