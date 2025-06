Swiss-Flug nach Singapur aus iranischem Luftraum hinausgeschickt

Bern (awp/sda) - Die Swiss hat in der Nacht auf Freitag einen Flug nach Singapur wegen der israelischen Angriffe auf den Iran abbrechen müssen. Die Maschine sei bereits kurz im iranischen Luftraum gewesen und habe danach abgedreht.

Weil der iranische Luftraum wegen der Angriffe geschlossen wurde, hätten die iranischen Behörden die Swiss-Maschine wieder hinausgeschickt, sagte ein Swiss-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit eine Meldung auf blick.ch.

Die Lage sei schwer einschätzbar gewesen. Deshalb habe sich die Crew entschieden, als Vorsichtsmassnahme über den Luftraum von Aserbaidschan und Armenien zurück in die Schweiz zu fliegen. Dort sei das Flugzeug inzwischen wieder sicher gelandet.

Keine Flüge nach Tel Aviv und Beirut

In einer Mitteilung machte die Swiss am Freitag bekannt, dass die Airline Tel Aviv bis Ende Oktober nicht mehr anfliegt und Reisen in die libanesische Hauptstadt Beirut vorübergehend bis zum 31. Juli aussetzt. Grund für diese Entscheide sei die sich verschärfende Lage in der Region.

Die Swiss werde betroffene Fluggäste aktiv informieren, hiess es weiter. Diese könnten entweder kostenlos auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen.

Gemieden werde bis auf Weiteres ebenso der Luftraum der betroffenen Staaten, wodurch sich die Flugzeit nach Asien je nach Ziel um bis zu 30 Minuten verlängere, so die Swiss. Davor hatte bereits die Mutter Lufthansa angekündigt, ihre Flüge nach und von Tel Aviv und auch Teheran bis einschliesslich 31. Juli auszusetzen.

mk/ra