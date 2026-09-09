Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.09.2026 11:21:00
Swiss fliegt ab Ende Oktober wieder von Zürich nach Dubai - Lufthansa-Aktie gibt nach
Ab dem 27. Oktober verkehren wieder täglich Swiss-Flieger zwischen dem Flughafen Zürich und Dubai.
Swiss beobachte die Lage weiter aufmerksam und prüfe die Verbindung laufend, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
In diesem Jahr hatte die Fluggesellschaft die Aussetzung der Flüge mehrfach verlängert. Im Juni hiess es dann, dass die Aussetzung bis zum Ende des Sommerflugplans dauern werde. Der Winterflugplan startet am 25. Oktober.
Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel.
Die Lufthansa-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,13 Prozent auf 7,72 Euro nach.
Zürich (awp/sda)
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