Swiss Fibre Net bedauert Verzicht auf Weiterzug im Glasfaserstreit

Bern (awp) - Swiss Fibre Net (SFN) bedauert den Entscheid des Wirtschaftsdepartements WBF, das Urteil im Glasfaserstreit mit Swisscom nicht weiterzuziehen. Das Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber sieht darin einen Rückschlag für den Wettbewerb.

"Wir sind über diesen Entscheid enttäuscht", erklärte SFN-Chef Andreas Waber laut einer Mitteilung vom Freitag. Es drohe sich eine marktbeherrschende Stellung von Swisscom insbesondere in ländlichen Gebieten langfristig zu verfestigen.

SFN fordert deshalb, den direkten physischen Zugang alternativer Anbieter zu einzelnen Glasfaseranschlüssen im Fernmeldegesetz abzusichern. Kostengünstiger Ausbau und offener Netzzugang seien technisch miteinander vereinbar.

Die Weko wollte das Urteil weiterziehen, mit dem das Bundesverwaltungsgericht ihre Verfügung gegen Swisscom und die Busse von 18,4 Millionen Franken aufgehoben hatte, doch das WBF lehnte erstmals in der Geschichte der Wettbewerbskommission einen solchen Antrag ab. Der Streit dürfte dennoch nicht vorbei sein: Swisscom-Konkurrent Init7 reichte Beschwerde beim Bundesgericht ein.

yz/to