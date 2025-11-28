Swiss ernennt Dominik Jäggi zum neuen Flugbetriebsleiter

Zürich (awp) - Die Swiss hat Dominik Jäggi zum neuen Flugbetriebsleiter ernannt. Jäggi werde die Rolle Anfang 2026 übernehmen, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Er folgt auf Stefan-Kenan Scheib, der Mitte September als Chief Operating Officer (COO) zu den Austrian Airlines wechselte.

Jäggi arbeitet seit 2007 als Pilot für die Swiss. Seit 2024 ist er Verantwortlicher für die operationelle Koordination der Swiss-Langstreckenflotte sowie die Führung der Langstrecken-Pilotinnen und -Piloten. In seiner neuen Rolle werde er die Gesamtverantwortung für den Flugbetrieb übernehmen und das Korps von rund 1400 Pilotinnen und Piloten führen, hiess es weiter. Jäggi wird in dieser Funktion direkt an Swiss-COO Oliver Buchhofer berichten.

