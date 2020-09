Swiss-Chef Thomas Klühr nimmt Ende Jahr den Hut

Zürich (awp) - Swiss-Chef Thomas Klühr (Jahrgang 1962) gibt die Führung der Fluggesellschaft Ende Jahr ab. Er habe den Verwaltungsrat gebeten, ihn per Ende 2020 von seiner Funktion zu entbinden, teilte die Swiss am Dienstag mit. Der Verwaltungsrat habe dieser Bitte mit grösstem Bedauern entsprochen. Der Verwaltungsrat will im vierten Quartal über seine Nachfolge entscheiden.