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01.11.2026 15:21:36

Swiss-Chef Fehlinger warnt vor Pilotenstreik und zeigt sich offen für Mediation

Zürich (awp) - Swiss-Chef Jens Fehlinger warnt vor einem Streik der Piloten im Streit um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Gleichzeitig zeigt sich der Airline-Chef im Interview mit dem "SonntagsBlick" offen für eine externe Vermittlung, um die festgefahrenen Verhandlungen voranzubringen.

"Ein Streik wäre für niemanden gut. Nicht für unsere Gäste, nicht für unsere Pilotinnen und Piloten und auch nicht für die vielen anderen Mitarbeitenden", sagte Fehlinger. Man wolle deshalb eine Lösung am Verhandlungstisch finden. "Wir sind offen für eine externe Moderation oder Mediation, wenn uns das einer gemeinsamen Lösung näherbringt."

Piloten sollen wieder mehr fliegen

Der bisherige Gesamtarbeitsvertrag läuft Ende Jahr aus. Die Piloten fordern laut Fehlinger vor allem eine bessere Planbarkeit ihrer Freizeit. Dafür habe die Swiss der Gewerkschaft bereits ein Angebot mit konkreten Verbesserungen unterbreitet. Im Gegenzug benötige die Airline aber mehr Flexibilität, um in einem zunehmend volatilen Umfeld bestehen zu können.

Derzeit beschäftige die Swiss etwa gleich viele Piloten wie vor der Corona-Pandemie, diese flögen allerdings weniger. "Das müssen wir ändern", so der Swiss-CEO. Er verwies zudem auf Deutschland als warnendes Beispiel dafür, was geschehe, wenn notwendige Veränderungen blockiert würden.

Iran-Krieg belastet die Bilanz

Auch bei den Kosten steht die Swiss unter Druck. Bereits vor dem Iran-Krieg habe die Airline ein Sparziel von 10 Prozent eingeleitet. Zudem soll die Zahl der administrativen Stellen um rund 10 Prozent sinken. Entlassungen seien dafür nicht geplant. Das Ziel solle mit freiwilligen Massnahmen und natürlicher Fluktuation erreicht werden.

Der hohe Ölpreis belaste die Bilanz seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten erheblich, sagte Fehlinger weiter. Versorgungsprobleme beim Kerosin gebe es aber nicht. Die Swiss habe derzeit Planungssicherheit bis ins kommende Jahr hinein.

jl

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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