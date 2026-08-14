Swift Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swift Foods präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 5.5 Millionen PHP, gegenüber 11.5 Millionen PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 52.40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch