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15.06.2026 09:42:36

Swica-Delegiertenversammlung wählt zwei neue Verwaltungsräte

Winterthurer (awp) - An der Delegiertenversammlung der Swica am Samstag in Luzern wurden Achim Baumstark und Michael Willer neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie sind damit auch für den Verwaltungsrat der Swica Gruppe nominiert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Baumstark soll sein Know-how aus der Versicherungs- und IT-Branche in den Verwaltungsrat einbringen. Aktuell leitet er das Digitalisierungsprogramm "swisslife.digital" bei der Swiss Life Versicherung. Weitere Stationen waren bei DaimlerChrysler, Zurich Financial Services, Helsana und der Helvetia Versicherung.

Michael Willer ist derzeit Geschäftsführer der auf Qualitätssicherung im Gesundheitswesen spezialisierten Eskamed AG. Zudem ist er selbstständiger Unternehmensberater. Davor war er unter anderem Mitglied der Helsana-Geschäftsleitung und CEO des Basler Krankenversicherers Sympany.

Für drei weitere Jahre wurde Rolf Birrer im Amt bestätigt. Aus dem Aufsichtsgremium scheidet derweil Adrian Bult aus, nachdem er die Amtszeitbeschränkung erreicht hat.

cg/to

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