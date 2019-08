SweeGen lance BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS

Rehaussé, son portefeuille permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés au cycle de développement de produits

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 28 août 2019 /CNW/ - SweeGen, une entreprise d'édulcorants naturels, a annoncé le lancement de BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, sa plateforme avancée de réduction du sucre par la stévia. À côté du portefeuille valorisé, bénéfique en termes d'économie de temps et de dépenses au cours du cycle de développement de leurs produits, les fabricants trouveront une plateforme à orientation végétale, sans OGM, respectueuse des labels et compétitive à l'égard de coûts.

Avec BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, qui vient d'être annoncée, SweeGen, qui a déjà construit une plateforme stévia distincte, sans OGM, se lance dans une nouvelle activité, celle du développement de produits au service des secteurs laitier, des boissons, de la nutrition et la confiserie, entre autres.

Le portefeuille de la société, ainsi que ses services élargis, font bénéficier aux clients plus d'options, de quoi assurer aux aliments et boissons à teneur réduite en sucre une expérience gustative complète à l'instar des produits dont le profil sucré et la sensation en bouche sont ceux des produits à base de sucre.

« Nos clients sont confrontés à des défis alors qu'ils cherchent à formuler des produits à teneur réduite en sucre sans compromettre le goût. SweeGen possède non seulement l'expertise en développement produits, mais aussi les éléments créatifs nécessaires pour fournir des solutions. Nous sommes ravis de lancer BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, levier de l'expérience gustative sucrée que préfèrent les consommateurs », a déclaré Shari Mahon, vice-présidente directrice du développement produits.

Reprenant son propos, Mahon explique : « Cette plateforme permet à notre équipe et à nos clients de travailler ensemble encore plus étroitement. Ancrée sur une base robuste de stévia et complétée par des éléments fondateurs créatifs, qui en améliorent les performances, cette plateforme se veut une solution de dosage sur mesure porteuse de produits au meilleur goût. »

Pour en savoir plus sur BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, consultez le site www.sweegen.com.

À propos de SweeGen

SweeGen, une entreprise d'édulcorants naturels, se consacre au développement, à la production et à la distribution d'édulcorants sans OGM pour diverses industries : alimentation, arômes, boissons, nutrition et produits pharmaceutiques. De haute qualité, ses édulcorants, en termes d'innovation et de fourniture, reposent sur les bases constituées par son pipeline robuste de produits SweeGen, ainsi que par son portefeuille de propriété intellectuelle, sa capacité de fabrication spécialisée et ses activités de recherche et développement. Pour tout complément d'information, veuillez nous écrire à l'adresse info@sweegen.com et consulter notre site Web à l'adresse www.sweegen.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres déclarations, des déclarations concernant les perspectives d'avenir pour Bestevia® Taste Solutions. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de SweeGen, Inc.

Les risques et incertitudes pertinents incluent ceux énoncés dans les dépôts historiques de SweeGen, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement de ceux exprimés ou évoqués dans les déclarations prospectives et devraient donc être soigneusement pris en compte. SweeGen, Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouvelles informations ou d'événements ou de développements futurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf

SOURCE SweeGen