Swedish Orphan Biovitrum Un präsentierte Quartalsergebnisse

Swedish Orphan Biovitrum Un präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 945.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 817.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch