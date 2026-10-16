Swedish Logistic Property Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Swedish Logistic Property Registered B präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.20 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swedish Logistic Property Registered B ein EPS von 0.580 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 313.0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch