|
16.07.2026 18:12:47
Swedbank Agrees To Pay $50 Mln To Settle New York DFS Investigation
(RTTNews) - Thursday, Swedbank AB (publ) (SWED-A.ST) announced a settlement with the New York State Department of Financial Services or DFS to pay $50 million for failure to disclose information to the regulator on two occasions in 2016 and 2018.
The settlement marks the end of all investigations into Swedbank's historical shortcomings.
"The DFS investigation has involved conduct from almost a decade ago. We can now put it behind us," commented Jens Henriksson, President and CEO, Swedbank.
The multinational banking group added that the amount payable to the authority will be recognized as a cost in the third quarter.
Swedbank's stock is currently trading at SEK 307.70, up 1.17 percent on the Stockholm Exchange.
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel leichter -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel nach. Die US-Börsen notieren mit verschiedenen Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.