SWCC SHOWA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SWCC SHOWA lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 192.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 102.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.94 Prozent auf 77.66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch