SWCC SHOWA legte Quartalsergebnis vor

SWCC SHOWA hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62.15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28.91 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.52 Prozent auf 82.39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch