SWCC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SWCC hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.08 USD gegenüber 0.040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SWCC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 517.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 452.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch