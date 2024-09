Swatch- und Richemont-Aktien von Stimulierungspaket in China beflügelt

Auftrieb dürfte dabei das angekündigte Stimulus-Paket in China verleihen, weil beide Unternehmen stark auf diesen Markt ausgerichtet sind. Die Analysten revidieren ihre Prognosen derweil weiterhin nach unten.

Zeitweise gewinnen die Swatch-Titel im SIX-Handel 2,91 Prozent auf 155,75 Franken. Allerdings hatten die Titel gestern Montag noch auf einen Jahrestief geschlossen. Die Richemont-Aktien legen derweil noch kräftiger zu, und zwar um 4,51 Prozent auf 119,25 Franken.

Die geldpolitischen Massnahmen in China dürfte die Branche zumindest kurzfristig stützen, heisst es in einem Kommentar der RBC. So bestünden nun Hoffnungen, dass der Tiefpunkt des Luxus-Zyklus in den nächsten 3 bis 6 Monaten erreicht wird. Dies könnte den in letzter Zeit arg gebeutelten Aktien im Sektor nun wieder etwas Auftrieb verleihen.

Bei anderen Analysten ist die Skepsis derzeit aber nach wie vor gross. So haben heute etwa JPMorgan und UBS ihre Kursziele für Richemont gekürzt, unter anderem wegen der anhaltend schlechten Konsumentenstimmung in China. Allerdings bleiben beide Banken bei der Einstufung "Overweight" bzw. "Buy", was mit der relativen Stärke des Schmuckgeschäfts begründet wird.

Die Inhaber-Aktien von Swatch wurden durch die UBS dagegen heute auf "Sell" von zuvor "Neutral" zurückgestuft. Das Unternehmen befinde sich in einer fragileren Position, was zu einem strukturell niedrigeren Rentabilitätsniveau führen könnte, heisst es. Dies sei am Markt noch nicht eingepreist.

Richemont ernennt Giorgio Sarné zum Chef der Marke Montblanc

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat einen neuen Chef für seine Traditionsmarke Montblanc gefunden. So wird Giorgio Sarné per 15. November 2024 die Leitung beim Hersteller von Schreibgeräten, Lederwaren, Uhren und Parfums übernehmen.

Sarné verfüge über langjährige Erfahrung im Luxussegment, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. In seinem Werdegang hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei Marken wie Veuve Clicquot und TAG Heuer inne. Zuletzt war er als CEO der Tapestry Group von Stuart Weitzman tätig.

Der ehemalige Montblanc-CEO Nicolas Baretzki hat das Unternehmen laut Medienberichten im September 2023 verlassen. In der Zwischenzeit war die Marke von Philippe Fortunato, CEO des Bereichs Mode und Accessoires bei Richemont, interimistisch geführt worden.

