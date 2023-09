Swatch- und Richemont-Aktien im Aufwind: Solide China-Daten stützen Luxusgüterbranche

Die Daten deuten darauf hin, dass sich die zuletzt schwächelnde Wirtschaft in China stabilisiert. Für die Luxusgüterbranche sind das positive Nachrichten.

Zeitweise steigen Swatch-Aktien an der SIX um 2,34 Prozent auf 248,90 Franken und Richemont-Titel um 3,63 Prozent auf 122,60 Franken.

Der Detailhandel in China wie auch die Industrieproduktion haben im August an Schwung gewonnen. Im Detailhandel legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent zu, nachdem er im Juli um 2,5 Prozent angezogen hatte. Und die Industrieproduktion kletterte um 4,5 Prozent in die Höhe, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Vormonat.

Für die Luxusgüterindustrie sind das Signale der Hoffnung. Denn jüngst haben Marktbeobachter und Ökonomen darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche Erholung in China nicht wie erwartet schnell vornaschreite. Einige Analysten haben denn auch gleich die Kursziele für Swatch und Richemont gesenkt.

Gleichwohl halten viele an ihren Kaufempfehlungen fest. Insbesondere gilt dies für Richemont - das Gros der Analysten rät hier zu einem Kauf der Aktie. Immer wieder wird das Unternehmen aus Genf als eines der besten der Branche hervorgehoben. Gerade im Schmucksegment besticht Richemont weiterhin durch Markenstärke und hohe Margen.

Bei Swatch sind die Auguren insgesamt weniger positiv. Einige raten zwar zum Kauf, in der Mehrheit wird aber lediglich empfohlen, die Aktie zu halten. Etwa im Vertrieb werden den Bielern Versäumnisse nachgesagt, während die Uhren in tieferen Preissegmenten stärker von Smartwatches bedrängt werden. Zuletzt punktete Swatch allerdings mit der Lancierung der Markenkollaboration mit Blancpain.

Auf längere Sicht dürfte es also spannend bleiben, wie sich die Konjunktur in China weiter entwickelt. Von einigen Experten war zuletzt auch zu hören, dass die Visibilität hier weiter eher gering sei.

