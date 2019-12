Swatch-Tochter ETA mit Verkaufsverbot belegt - Aktie von schwachen Exportzahlen belastet

Die Swatch-Tochter ETA kann anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern.

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt.

Aus der der Nachrichtenagentur AWP vorliegenden Weko-Verfügung vom 16. Dezember 2019 geht hervor: "Die Lieferungen mechanischer Uhrwerke von ETA SA Manufacture Hotioqere Suisse an ihre bisherigen Kunden [....] werden ab dem 1. Januar 2020 vorläufig ausgesetzt." Die Verfügung gilt bis maximal Ende 2020. Die Weko ist aber zuversichtlich, dass noch bis Sommer ein endgültiger Entscheid gefällt werden kann.

Begründet wird der Entscheid folgendermassen: Würde die Weko bis zum Endentscheid zuwarten, könnte dem Wettbewerb "ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil" drohen. Zudem sei es der ETA aus zeitlichen Gründen faktisch ohnehin nicht möglich, Drittkunden ab dem 1. Januar 2020 zu beliefern.

Mit diesem Entscheid stützt die Kommission einen vom eigenen Sekretariat unterbreiteten Vorschlag, der ab 2020 einen Lieferstopp für die Lieferung an Drittfirmen verlangt hatte. Die Empfehlung des Sekretariats wurde am vergangenen Wochenende in den Medien publik.

Marktbeherrschende Stellun

Die Swatch-Tochter ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (ETA) hatte bei mechanischen Uhrwerken zumindest in früheren Jahren eine marktbeherrschende Stellung. Deshalb ist sie dazu verpflichtet, nebst den Marken der Swatch-Gruppe auch andere Uhrenhersteller mit Werken zu beliefern.

Der Weko versucht seit Jahren, die dominante Stellung der ETA in der Produktion und im Verkauf mechanischer Uhrwerke einzugrenzen. Im Jahr 2013 unterzeichneten die Kommission und Swatch eine Liefervereinbarung, in der die kontrollierte Reduktion der Liefermengen geregelt wurde. Die Konkurrenz sollte die Chance haben, sich am Markt zu entfalten.

Zu diesem Schritt hatte die Swatch selbst die Weko angeregt. Denn bei Swatch ist man ebenfalls daran interessiert, dass es am Markt für mechanische Uhrwerke Platz für Konkurrenten gibt. Die Gruppe will sich nämlich dem Lieferzwang entledigen und frei entscheiden, wem man künftig wie viele Uhrwerke aus dem Hause ETA liefert.

Hayek unzufrieden

Weko-Direktor Patrik Ducrey lässt das von Swatch in einem Communiqué stipulierte "Verkaufsverbot" nicht gelten. An kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) dürfe die ETA nach wie vor mechanische Uhrwerke liefern, sagte dieser im Gespräch mit AWP. Vielmehr habe man in seinem Urteil die bestehende einvernehmliche Regelung mit Swatch um ein Jahr verlängert.

Swatch-Chef Nicolas Hayek nimmt deutliche Worte in den Mund: Der Entscheid der Weko sei "unverständlich und inakzeptabel". Zudem mische sich die Weko in die Wirtschaftspolitik ein, womit sie ihre Befugnisse überschreite und verletze.

"Die Weko hat geschlafen", sagte Hayek im Gespräch mit AWP. Swatch habe die Weko seit Mitte 2018 nicht weniger als sechsmal auf die drängende Zeit hingewiesen. Eine vorsorgliche Massnahme nur zwölf Tage vor dem Jahresende mitzuteilen sei aus industrieller Sicht "absurd".

Faktisch laufe es darauf hinaus, dass Swatch bis 2021 keine Uhrwerke ausliefern könne, sagte Hayek. Weder an Drittkunden, noch an KMUs. Denn die Vorlaufzeit für einen Auftrag liege bei neun bis zwölf Monaten und ETA habe 2019 angesichts der ungewissen Situation keine Bestellungen entgegegengenommen. "Das ist eine Notlösung der Weko - ein Alibi", beklagte sich Hayek.

Angesichts der negativen finanziellen Auswirkungen, die diese Entscheidungen mit sich bringen werde, behält sich Swatch vor, entstandene Schäden geltend zu machen. Man fordere zudem, dass die einvernehmliche Regelung von 2013 wie vorgesehen Ende 2019 auslaufe.

Aktien von Swatch und Richemont unter Druck

Die Aktien der Uhrenhersteller Swatch und Richemont notieren am Donnerstag im frühen Handel tiefer. Gemäss den neusten Zahlen der eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) sind die Uhrenexporte im November im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 3,5 Prozent eingeknickt. Hauptverantwortlich für den Rückgang war der weiterhin schwache Absatzmarkt Hongkong.

Neben dem vertagten und laut Analysten für Swatch weniger wichtigen Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko) zu den Lieferverpflichtungen der Swatch-Tochter ETA für mechanische Uhrwerke, dürften vor allem die rückläufigen Uhrenexporte die Aktienkurse der Uhrenkonzerne belasten. Nachdem zuletzt guten Verlauf, sind die Ausfuhren von Schweizer Zeitmessern ins Stocken geraten.

Aktuell notieren die Swatch-Titel um 1,64 Prozent tiefer bei 269,80 Franken. Die Aktien des Konkurrenten Richemont stehen derweil 1,23 Prozent unter dem Vortagesschluss und kosten 75,24 Franken.

Der Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko), sich erst im Sommer 2020 bezüglich der Lieferverpflichtungen der Swatch-Tochter ETA für mechanische Uhrwerke an Dritte entscheiden zu wollen, betrifft laut Analysten weniger Swatch selber, die Schweizer Uhrenindustrie dafür umso mehr. Dass die Weko den Entscheid nochmals vertage sei für die hiesige Uhrenindustrie unglücklich, schreibt die ZKB in einem ersten Kommentar.

Swatch hingegen sei mit einem Umsatzanteil von 0,6 Prozent, der mit den mechanischen Uhrwerken erzielt werde, kaum wirklich betroffen, so der ZKB-Kommentar weiter. Der Weko-Nichtentscheid sei daher für Swatch verkraftbar. Mit Blick auf die Exportzahlen hat sich laut der ZKB aber die Befürchtung bestätigt, dass vor allem die Ausfuhren im unteren Preissegmente rückläufig waren.

Angesichts dessen, dass "viel Negatives" im Aktienkurs enthalten ist und die Bank den fairen Wert der Titel bei 325 Franken veranschlagt, belässt die ZKB die Einstufung auf "Übergewichten". Positiv für die Kursentwicklung sei zudem, dass die Swatch Group eine verstärkte Kostendisziplin aufweise, was bei gleichzeitigem Umsatzwachstum über 2020 hinaus wieder klare Margenverbesserungen zulasse.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen die Zahlen zu den Uhrenexporten ebenfalls leicht negativ für Richemont und Swatch ein. Wie bereits im Oktober, seien deutlich weniger Uhren nach Hongkong verschifft worden. Das habe sich nach den Unruhen und den rückläufigen Verkaufszahlen vor Ort abgezeichnet.

