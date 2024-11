Swatch-Namenaktien fliegen aus dem MSCI Global - Aktie höher

Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom Donnerstag werden die Namenaktien des Uhrenherstellers Swatch aus dem MSCI Global Standard gestrichen.

Derweil steigen das Biotechunternehmen Kuros und die R&S Group per 25. November in den MSCI Small Cap-Index auf. Sie waren zuvor bereits im MSCI Micro Cap Index enthalten. Meier Tobler und Orior dagegen fallen zwar aus dem MSCI Small Cap raus, kommen dafür aber in den MSCI Micro rein. Auch APG SGA werden in den Micro Cap Index aufgenommen. Airesis fallen unterdesse aus dem Micro Cap raus.

Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

Swatch-Aktien tendieren an der SIX zwischenzeitlich 1,29 Prozent fester auf 176,15 Schweizer Franken.

