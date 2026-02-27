Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'978 -1.1%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'278 1.9%  Bitcoin 50'379 -3.5%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
NVIDIA-Aktie fällt trotz Rekordzahlen: Experte erläutert den Kursrückgang
Dell-Aktie klettert deutlich: Starke Quartalsbilanz dank KI-Boom - höhere Dividende
Novartis-Aktie: CEO erntet Lob von Trump für Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA
UBS-Aktie schwächer: Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat nominiert
Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

In der Kritik 27.02.2026 22:39:36

Swatch kritisiert Studie von Morgan Stanley Investment Management - Aktie im Fokus

Swatch kritisiert Studie von Morgan Stanley Investment Management - Aktie im Fokus

Der Uhrenkonzern Swatch kritisiert eine Studie von Morgan Stanley Investment Management scharf.

Der Branchenbericht vom 18. Februar 2026 beziehe sich auf unzutreffende Daten und beinhalte "mitunter diffamierende Aussagen", heisst es in einem am Freitag auf der Website veröffentlichten offenen Brief.

"Die Zahlen und Aussagen in der Studie basieren auf ungeeigneten und intransparenten Datenquellen", schreibt Swatch. Die Methodik sei fragwürdig und die Ergebnisse für die Marken von Swatch "höchst ungenau". Ausserdem weist Swatch auf mögliche Interessenkonflikte hin.

Die Zahlen und Schlussfolgerungen zu Umsatz, Absatzmenge, durchschnittlichem Verkaufspreis, Marktanteilen und Ranking seien unbrauchbar, so das Fazit. "Gelegentlich enthält die Studie sogar diffamierende und potenziell schädigende Aussagen."

Der Bericht von Morgan Stanley und LuxeConsult sprach von einem sinkenden Marktanteil der Swatch Group. Zudem wurde Longines als Swatchs "Sorgenkind" bezeichnet, mit Verweis auf häufige Managementwechsel und die Abhängigkeit von China.

ls/

Biel (awp)


Bildquelle: Keystone