Swatch hält GV auch dieses Jahr nur virtuell ab

Bern (awp) - Die Swatch Group lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre auch nach der Coronapandemie nur zu einer virtuellen Teilnahme an der Generalversammlung ein. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Anlass am 10. Mai mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort abzuhalten, teilte der Uhrenhersteller am Montag mit.

Die Aktionäre können entweder online teilnehmen oder ihre Weisungen im Voraus auf schriftlichem oder elektronischem Weg dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermitteln, letzteres bis am 2. Mai. Swatch hat bereits in den letzten drei Jahren die Generalversammlung jeweils nur virtuell durchgeführt.

Gemäss dem neuen neuen Aktienrecht, das auf Anfang Jahr in Kraft getreten ist, können Unternehmen ihre Generalversammlungen auch rein elektronisch durchführen, sofern die entsprechenden Statuten dies erlauben. Dies ist bei Swatch der Fall.

