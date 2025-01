Swatch: GL-Mitglied François Thiébaud geht in den Ruhestand

Biel (awp) - Bei Swatch kommt es zu einem Abgang in der Konzernleitung. François Thiébaud geht Ende Monat in den Ruhestand.

Er war 29 Jahre für den Uhrenhersteller tätig und seit 2006 in der Konzernleitung, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Während 25 Jahren, von 1996 bis 2020, führte er als Präsident und CEO die Marke Tissot. Er verlässt Swatch per 1. Februar 2025.

dm/uh