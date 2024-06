Swatch-Aktie verliert: Swatch mit Änderungen in der Konzernleitung

Alle treten ihr Amt am 1. September an, wie Swatch am Donnerstag mitteilte.

Konkret rücken Damiano Casafina und Sylvain Dolla in das oberste Führungsgremium des Konzerns auf. Casafina ist derzeit Chef der Produktionsgesellschaft ETA. Dolla amtet als CEO der Marke Tissot und war bisher Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Gruppe.

Peter Steiger, Chief Controlling Officer und Mitglied der Konzernleitung, tritt hingegen in den Ruhestand. Er war laut Mitteilung während 35 Jahren für die Gruppe tätig. Er werde auch in Zukunft einzelne Mandate für die Gruppe wahrnehmen, heisst es weiter. Zur Nachfolge Steigers wollte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP noch keine Angaben machen. Die Nachfolge werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, sagte ein Sprecher.

Neu in der erweiterten Konzernleitung sind zudem Roland von Keith, CEO der deutschen Manufaktur Glashütte Original, Stephen De Lucchi, Country Manager der Swatch Group Hong Kong SAR und der Swatch Group Macao SAR, sowie Alain Villard, CEO der Marke Swatch.

Inhaberaktien von Swatch verlieren am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,37 Prozent auf 186,90 Franken. Für Swatch-Namen geht es derweil zeitweise um 1,34 Prozent runter auf 36,80 Franken.

cg/kw

Biel (awp)