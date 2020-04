Swatch-Aktie trotzdem im Plus: Swatch kürzt Dividende wegen Coronakrise

Die Swatch Group kürzt aufgrund des Nachfrageeinbruchs im Zuge der Coronakrise die Dividende.

Statt 8 Franken sollen pro Inhaberaktie nur noch 5,50 Franken ausgeschüttet werden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zur Generalversammlung hervorgeht. Besitzer von Namenaktien erhalten pro Anteil noch 1,10 Franken statt 1,60 Franken.

Der Verwaltungsrat habe sich Zuge der Covid-19-Situation und den drastischen Folgen für die Wirtschaft für ein umsichtiges Vorgehen mit den finanziellen Mitteln der Gesellschaft entschieden, heisst es in der Medienmitteilung von Swatch. Neben der Dividendenkürzung um rund 30 Prozent reduziert sich der Verwaltungsrat demnach auch das eigene Honorar um denselben Prozentsatz.

Swatch-Aktien nach Ankündigung von Dividendenkürzung mit dem Markt fester

Die Aktien des Uhrenherstellers Swatch legen am Freitag im Schweizer Handel kräftig zu. Sie bewegen sich dabei in einem ebenfalls starken Gesamtmarkt im breiten Mittelfeld unauffällig. Am Morgen hatte das Unternehmen angekündigt, dass die GV ohne physische Präsenz stattfinden und dass dabei über eine gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag um rund einen Drittel gekürzte Dividende zu befinden sein wird. In Marktkreisen zeigt man sich darüber wenig überrascht.

Bis um 10.05 Uhr ziehen Swatch um 2,6 Prozent auf 197,85 Franken an. Der Gesamtmarkt (SMI) steht 1,62 Prozent höher.

Angesichts des erwarteten Umsatzeinbruchs im ersten Semester von etwa 30 Prozent sei die Dividendenkürzung "einigermassen nachvollziehbar", heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank, auch wenn Swatch gut mit liquiden Mitteln ausgestattet sei. Positiv sei, dass Swatch sehr solide finanziert sei und mit einer Nettoliquidität von 1,35 Milliarden Franken die Durststrecke gut überstehen könne.

Laut ZKB beginnt der Aktienmarkt bereits kurz vor oder während des Zenits des negativen Newsflows auf eine Erholung zu setzen. Bei Swatch dürfte dieser Zeitpunkt zwar noch nicht erreicht sein, die Aktie müsse aber auf dem Radarschirm bleiben. Die Bank stuft den Titel unverändert mit "Marktgewichten" ein.

jr/gab

Biel (awp)