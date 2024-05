Swatch-Aktie: Swatch-Marke Omega bekennt sich zu Standort in Biel

Sie plant Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe. In den letzten Jahren hat die Swatch -Gruppe bereits mehr als hundert Millionen Franken für den Omega-Campus in Biel aufgewendet. Die mit dem Bauprojekt verbundenen Arbeiten dürften nochmals Kosten von 10 bis 30 Millionen Franken mit sich bringen, wie Omega-Generaldirektor Raynald Aeschlimann am Samstag im "Journal du Jura" sagte.

Zürich (awp)