Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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09.05.2026 16:51:36
Swatch-Aktie: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet
Was die Spatzen seit Tagen von den Dächern pfiffen, wird Realität: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet.
"Zwei Schweizer Ikonen schliessen sich zusammen, um eine völlig neue Art des Zeitmessens zu erfinden und künftige Generationen in die Welt der mechanischen Uhren einzuführen", verkündete die Bieler Uhrenmarke am Samstag auf Instagram. Zuerst hatte der "Blick" online darüber berichtet. "Es handelt sich dabei wohl um ein Uhrenmodell, das der legendären Luxusuhr Royal Oak von Audemars Piguet nachempfunden ist", schrieb der "Blick" weiter.
Die Lancierung erinnert an den Hype um die "Moonswatch", die seit März 2022 verkauft wird. Damals spannte Swatch mit der Schwestermarke Omega zusammen, die Luxusuhren produziert. Die "Moonswatch" entstand in Anlehnung an den Omega-Kult-Chronografen "Speedmaster" der die erste Uhr war, die auf dem Mond getragen wurde und darum auch "Moonwatch" genannt wird.
Die "Moonswatch" löste ein riesiges Interesse bei Käufern rund um den Globus aus. Es gab lange Schlangen vor den Swatch-Läden.
Biel (awp)
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