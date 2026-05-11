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"Royal Pop" 11.05.2026 21:31:00

Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet

Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet

Was die Spatzen seit Tagen von den Dächern pfiffen, wird Realität: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet.

Swatch
43.66 EUR -2.98%
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Der Start für die Uhr "Royal Pop" wird auf den nächsten Samstag angekündigt, wie Swatch in den sozialen Medien bekannt gab.

"Zwei Schweizer Ikonen schliessen sich zusammen, um eine völlig neue Art des Zeitmessens zu erfinden und künftige Generationen in die Welt der mechanischen Uhren einzuführen", verkündete die Bieler Uhrenmarke am Samstag auf Instagram. Zuerst hatte der "Blick" online darüber berichtet. "Es handelt sich dabei wohl um ein Uhrenmodell, das der legendären Luxusuhr Royal Oak von Audemars Piguet nachempfunden ist", schrieb der "Blick" weiter.

Die Lancierung erinnert an den Hype um die "Moonswatch", die seit März 2022 verkauft wird. Damals spannte Swatch mit der Schwestermarke Omega zusammen, die Luxusuhren produziert. Die "Moonswatch" entstand in Anlehnung an den Omega-Kult-Chronografen "Speedmaster" der die erste Uhr war, die auf dem Mond getragen wurde und darum auch "Moonwatch" genannt wird.

Die "Moonswatch" löste ein riesiges Interesse bei Käufern rund um den Globus aus. Es gab lange Schlangen vor den Swatch-Läden.

Die Swatch-Aktie verlor an der SIX schlussendlich 4,13 Prozent auf 201,90 Franken.

Biel (awp)

Weitere Links:

Aktien von Swatch und Richemont uneinheitlich: Schweizer Uhrenexporte im März leicht rückläufig
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Short 14’002.97 13.96 B0PS9U
Short 14’539.79 8.86 S1MBTU
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Long 12’642.16 19.15 SI6BUU
Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Swatch am 11.05.2026

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