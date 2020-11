Swatch (I)-Aktie aktuell: Swatch (I) mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von Swatch (I). Der Swatch (I)-Aktie ging im SWL-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1.0 Prozent auf 234.00 CHF.

Die Swatch (I)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SWL-Handel ging es um 1.0 Prozent auf 234.00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'506 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swatch (I)-Aktie bis auf 233.00 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235.80 CHF. Der Tagesumsatz der Swatch (I)-Aktie belief sich zuletzt auf 79'868 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.01.0001 00:00:00 bei 286.60 CHF. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 151.00 CHF am 01.01.0001 00:00:00.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8.54 CHF je Aktie in den Swatch (I)-Büchern.

Die Swatch Group ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist. Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden. Neben Swatch gehören zu den Marken auch Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Calvin Klein watches + jewelry, und Flik Flak. Zudem beliefern Unternehmen der Swatch Group auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Seine Position im Bereich Luxus-Schmuck baute der Schweizer Konzern mit der Übernahme des US-amerikanischen Juweliers Harry Winston aus. Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.

Die aktuellsten News zur Swatch (I)-Aktie

Facebook arbeitet an Zugang für jüngere Kinder

IBM Schweiz mit neuem Vorsitzenden

Thomas Jordan - das Gehirn der SNB

Redaktion finanzen.net