Swatch-Aktie gibt wegen schwacher Margen ab: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Als Treiber nennt der Uhrenkonzern eine robuste Dynamik in allen Preissegmenten und auf allen Kontinenten, unterstützt durch das vielfältige Markenportfolio, neue Produkte sowie eine höhere Effizienz im Detailhandel.

Der Umsatz stieg um 2,0 Prozent auf 3,12 Milliarden Franken, wie Swatch am Montag mitteilte. Nach wie vor belastet der starke Franken das Geschäft. In Lokalwährungen sind die Verkäufe gar um 8,5 Prozent gewachsen. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum von 5,7 Prozent gerechnet.

Der Betriebsgewinn EBIT fiel um knapp 24 Prozent auf 52 Millionen Franken und die entsprechende Marge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zurück. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn in Höhe von 16 Millionen Franken nach 17 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Mit den Ergebnissen wurden die Analystenerwartungen verfehlt.

Die Beschleunigung des Wachstums im Mai und Juni habe sich in den ersten Juliwochen bestätigt, so das Unternehmen weiter. Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet Swatch ein deutliches Umsatzwachstum sowie eine deutliche Verbesserung der Profitabilität, begünstigt durch eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten.

Der Konzern betont, dank seines vertikal integrierten Produktionsapparates und dem bewussten Erhalt der Arbeitsplätze schnell auf die gestiegene Nachfrage reagieren zu können. Das lastet auf der Profitabilität.

Swatch Group legt in den USA zu - China-Geschäft harzt weiterhin

Die Swatch Group hat in einem von geopolitischen Unsicherheiten geprägten Umfeld die Verkäufe im ersten Halbjahr 2026 gesteigert. Die tragende Säule des Wachstums blieb der US-Markt, während sich das Geschäft in China zumindest in den markeneigenen Läden von der schwachen Geschäftsentwicklung des Vorjahres etwas erholen konnte.

Der Uhrenkonzern, zu dem nebst Swatch auch Marken wie Omega, Tissot oder Longines zählen, setzte in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 3,12 Milliarden Franken um. Das waren 2,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Um Währungseinflüsse bereinigt betrug das Wachstum 8,5 Prozent, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Im zweiten Quartal allein legte die Swatch Group bereinigt gar um 9,4 Prozent zu.

Dabei sei das Umsatzwachstum von einer robusten Dynamik in allen Preissegmenten und auf allen Kontinenten unterstützt worden, hiess es weiter. Ein erneut kräftiges Wachstum erzielte die Gruppe mit dem Verkauf von Uhren und Schmuck in den USA, wo die Umsätze zu konstanten Währungen um 27 Prozent zulegten.

Aber auch in europäischen Märkten wie Spanien (+28%) und Italien (+12%) sowie in asiatischen Märkten wie Japan (+20%) und Südkorea (+12%) sei das Geschäft sehr gut gelaufen, schrieb die Swatch Group weiter. Zudem legte der Konzern auch in aufstrebenden Märkten wie Indien (+38%), Mexiko (+26%) und Saudi-Arabien (+41%) von einem tieferen Umsatzniveau aus stark zu.

Wachstum im Retail-Geschäft in China

In China wiederum, wo Swatch vor Jahresfrist unter der insbesondere im Luxusgüterbereich vorherrschenden Konsumschwäche gelitten hatte, entwickelte sich das Geschäft uneinheitlich. Einschliesslich der Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macao stiegen die Verkäufe dort im ersten Halbjahr in den markeneigenen Läden (Retail-Bereich) um 9 Prozent. Demgegenüber seien die Bestellungen von Dritthändlern "bescheiden" ausgefallen, so die Mitteilung.

Darüber hinaus belastet der Konflikt zwischen den USA und dem Iran auch das Geschäft der Swatch Group. Die chronische Instabilität im Mittleren Osten habe erhebliche negative Auswirkungen auf die mehr als 200 Verkaufsstellen der Gruppe in der Region, hiess es dazu.

Wachstumsbeschleunigung ab Mai

Mit Blick nach vorne rechnet die Swatch Group mit einer positiven Umsatzentwicklung. Schliesslich habe sich das Wachstum in den Monaten Mai, Juni und Juli beschleunigt, was eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten ermögliche und zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte führe.

Die Ergebnisse der Swatch Group bewegen sich nach wie vor auf einem sehr tiefen Niveau, auch weil der Konzern im insgesamt schwächeren Marktumfeld bewusst auf den Erhalt von Arbeitsplätzen setzt, um produktionsseitig auf einen Marktaufschwung gut vorbereitet zu sein.

In Zahlen ausgedrückt schrumpfte der Betriebsgewinn EBIT in der ersten Jahreshälfte weiter um beinahe ein Viertel auf nur noch 52 Millionen Franken. Die dazugehörige Marge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zurück und der Reingewinn sank auf nur noch 16 Millionen nach 17 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025.

Swatch-Aktie nach Halbjahreszahlen unter Druck Die Aktien der Swatch Group sind am Dienstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen tiefer in den Handel gestartet. Der Uhrenkonzern konnte zwar den Umsatz in Lokalwährungen gut steigern, mit den Ergebnissen wurden die Analystenvorgaben dagegen klar verfehlt.

Die Swatch-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,9 Prozent auf 199,15 Franken.

"Starkes Wachstum, schwache Margen", so fasst Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy den Zahlenausweis zusammen. Schliesslich wuchs der Umsatz um Währungseffekte bereinigt mit 8,5 Prozent deutlich schneller als die von Analysten (AWP-Konsens) erwarteten 5,7 Prozent. Beim Betriebsgewinn (EBIT) von 52 Millionen wurden die Vorgaben (131 Mio) dagegen klar verfehlt.

Was die Profitabilität angehe, belaste das schwache Abschneiden im Produktionsbereich die Rechnung weiter, hält Bertschy fest. Eine Fortsetzung in der ab Mai gesehenen Beschleunigung des Wachstums sei nun dringend nötig, um die Rentabilität wiederherzustellen.

Die Swatch Group habe ein gutes Umsatzwachstum erzielt, allerdings habe sich die Profitabilität weiter verschlechtert, resümiert Gian Marco Werro von der ZKB. Was für die Entwicklung bis zum Jahresende spreche, seien der Umsatzanstieg von 13 Prozent in Lokalwährungen im Mai und Juni sowie eine operative Marge in diesen Monaten von 8,6 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten ersten Halbjahr schrumpfte die EBIT-Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent.

Eine gute Umsatzwachstumsdynamik sei essenziell, um die Kapazitätsauslastung der eigenen Produktionsstätten zu erhöhen und um einen spürbaren operativen Hebel für eine bessere Profitabilität frei setzen zu können, so Werro weiter. Der beibehaltene operative Kostenblock bleibe aber eine grosse Hürde für die kurzfristige Profitabilität.

Das starke Topline-Wachstum bei Swatch werde von der schwachen Margenentwicklung ausgebremst, heisst es auch im Kommentar der Royal Bank of Canada (RBC). Und "Sales beat, EBIT miss", lautet die Überschrift bei Barclays. Immerhin würden beim Ausblick zur zweiten Jahreshälfte positive Töne angeschlagen, so der Barclays-Analyst weiter. Die Frankenschwäche bleibe aber ein grosses Problem.

Das positive Momentum im Handel mit Schweizer Uhren zeigt sich auch in den Exportdaten für den Monat Juni. Die Schweizer Uhrenexporte kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 11 Prozent in die Höhe. Dabei handelt es sich allerdings um eine Momentaufnahme. In der ersten Jahreshälfte liegen die Exporte mit 0,7 Prozent nach wie vor leicht im Minus.

mk/dm

Neuchâtel (awp)