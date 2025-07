Swatch-Aktie dennoch in Grün: Swatch Group mit massivem Gewinneinbruch

Der Umsatz ging noch stärker zurück als erwartet und am Ende blieb ein nur noch ein relativ kleiner Gewinn übrig.

Swatch erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 3,06 Milliarden, wie die für Uhrenmarken wie Omega, Longines oder Tissot bekannte Gruppe am Donnerstag mitteilte. Das waren 11,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Um Währungseinflüsse bereinigt nahmen die Verkäufe um 7,9 Prozent ab. Analysten hatten im Durchschnitt organisch mit einem Rückgang von 4,2 Prozent gerechnet.

Der Betriebsgewinn EBIT brach in der Folge auf 68 Millionen Franken ein von 204 Millionen im Vorjahr. Das führte zu einer Marge von lediglich noch 2,2 Prozent nach 5,9 Prozent im ersten Semester 2024. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 17 Millionen nach 147 Millionen Franken. Analysten hatten 100 Millionen erwartet.

In China gebe es erste positive Signale einer Verbesserung, sichtbar vor allem im E-Commerce und in der Reduzierung der Lager bei den Händlern, heisst es. Swatch erwarte daher ein verbessertes Marktumfeld im Grossraum China in der zweiten Jahreshälfte 2025.

Swatch leidet weiterhin massiv unter China

Swatch führt den massiven Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2025 ausschliesslich auf das Geschäft im Grossraum China zurück. Die Umsätze der übrigen Regionen - also ausserhalb China, Hongkong und Macau - hätten in Lokalwährungen das Niveau der Rekordjahre 2023 und 2024 erreicht, heisst es in einer Mitteilung des Bieler Uhrenkonzerns vom Donnerstag.

Der schwache Konsum in der Region China, Hong Kong und Macau SAR und den von chinesischen Touristen stark abhängigen südostasiatischen Märkten habe sich weiterhin negativ auf die Verkäufe und Resultate ausgewirkt. Das Grosshandelsgeschäft im Grossraum China ging um über 30 Prozent zurück, auch wegen der Schliessung von Läden Dritter, so Swatch. Der Retail erlitt ein Minus von 15 Prozent.

Derweil sei der Anteil der Region am Gesamtumsatz der Gruppe in den vergangenen 18 Monaten auf 24 Prozent von zuvor 33 Prozent gesunken. Ausserdem rechne Swatch für das zweite Halbjahr mit einer leichten Verbesserung des Konsums in China. Erste positive Signale seien vor allem im Online-Handel und in der Reduzierung der Lager bei den Händlern sichtbar.

Nordamerika mit zweistelligem Wachstum

Die USA, Mexico und Kanada wuchsen im ersten Semester 2025 indes zweistellig. Insbesondere die Marken Omega, Longines, Rado, Tissot und Hamilton hätten Marktanteile gewonnen, und auch die Marke Swatch habe die Vorjahreszahlen übertroffen. Indien verzeichnete ein Umsatzplus von über 20 Prozent zum Vorjahr.

Japan habe Umsätze auf dem Niveau des Rekordjahres 2024 erreicht. "Sehr gut" hätten sich auch die Verkäufe im Mittleren Osten und in Australien entwickelt. In der Schweiz kam es zu einer leichten Umsatzeinbusse wegen des sehr starken Schweizer Frankens, während die übrigen europäischen Märkte einen stabilen Umsatz erzielten.

Talente gehalten und keine Kurzarbeit

In der Produktion erlitt Swatch ein stark negatives operatives Resultat, weil die Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze in der Schweiz bewusst aufrechterhalten wurden. "Die teilweise tiefen Bestellungen, sowohl von Dritten wie auch von den Konzernmarken, führte zu einem Umsatzrückgang und stark negativen operativen Resultaten im Produktionsbereich", erklärte das Unternehmen.

Der Konzern verzichte bewusst darauf, qualifiziertes Personal zu entlassen, "nur" um die finanziellen Auswirkungen zu reduzieren. Die Produktionsgesellschaften hätten auch keine Kurzarbeit eingeführt. Swatch-CEO Nick Hayek betont regelmässig, Massnahmen zur Reduzierung der Personalkosten in einer Schwächephase zu vermeiden, um die Talente in dem zyklischen Geschäft für Zeiten des Aufschwungs zu sichern.

Der Personalbestand nahm laut Mitteilung vom Donnerstag im ersten Halbjahr durch natürliche Fluktuationen um 1,9 Prozent ab und betrug per Ende Juni knapp 32'000 Personen nach rund 32'500 Ende 2024.

Swatch-Aktien fester nach Halbjahreszahlen und Exportdaten

Die Aktien der Swatch Group legen am Donnerstag deutlich zu. Am Morgen hat der Bieler Uhrenkonzern Halbjahresergebnisse deutlich unter den Markterwartungen publiziert. Allerdings rechnet das Management nun mit einer Verbesserung in China im zweiten Halbjahr. Darauf deuten auch die jüngsten Exportzahlen.

An der SIX steigt die Swatch-Inhaberaktie am Donnerstag zeitweise um 2,55 Prozent auf 140,65 Franken, während Swatch-Namen zeitweise um 2,89 Prozent auf 29,20 Franken zulegen. Swatch-Inhaberaktien hatten allerdings 2024 knapp 28 Prozent verloren und standen bis zum Vorabend im bisherigen Jahresverlauf 2025 weitere 17 Prozent im Minus. Im Hoch im März 2023 erreichten sie noch Kurse von über 340 Franken.

"Wie befürchtet ein weiteres Halbjahr mit viel Sand im Uhrwerk", heisst es bei der ZKB zur jüngsten Zahlenvorlage. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung sei "klar unter den Erwartungen ausgefallen". Der zuständige Analyst verweist aber gleichzeitig auch darauf, dass Swatch eine weitere Reduktion der Lagerbestände bei den chinesischen Detailhändlern erwarte und damit eine Erholung der Bestellungen. Das Management sei allerdings für seine jeweils optimistischen Prognosen bekannt.

Derweil bemühe sich die Swatch-Gruppe die Kosten unter Kontrolle zu haben, so der ZKB-Experte weiter. Das Ausmass des Umsatzrückgangs sei seines Erachtens nach jedoch für das Management überraschend gewesen, weshalb es trotz bereits tiefer Vorjahresbasis zu einem weiteren Margenrückgang gekommen sei. Für die Aktie verweise der Trend unverändert in die falsche Richtung. Positive Kurstreiber wären Veränderungen beim Management und bei der Strategie sowie tatsächlich eine künftige Verbesserung im schwierigen Markt China.

Das Swatch-Management erwarte, dass sich zahlreiche Produkteinführungen insgesamt positiv auswirken, heisst es zudem bei Vontobel. Die Markterwartungen müssten dem zuständigen Analysten zufolge jedoch deutlich nach unten korrigiert werden. Das Unternehmen stehe vor der dringenden Notwendigkeit, wieder ein positives Wachstum zu erzielen und vor allem einen positiven freien Cashflow zu erreichen.

Derweil zeigten die Exportdaten vom Juni, dass sich die Ausfuhren von Schweizer Zeitmessern nach China leicht erholt haben. Die Uhrenexporte in das Land legten Laut dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) im Jahresvergleich um 6,1 Prozent zu, blieben aber gemessen an den Vor-Krisenwerten weiterhin deutlich abgeschlagen. Damit habe China die "Negativwachstumsphase" durchbrochen, kommentiert der Vontobel-Experte. Das stehe im Einklang den Aussagen von Swatch.

Uhrenexporte im Juni erneut rückläufig - USA belasten Bilanz

Die Schweizer Uhrenexporte haben im Juni 2025 erneut deutlich nachgelassen. Laut dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sanken die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 2,15 Milliarden Franken.

Hauptverantwortlich für den Rückgang waren markante Einbrüche in den Märkten USA, Japan und Hongkong. Seit Jahresbeginn blieb die Gesamtsumme mit knapp 13 Milliarden Franken zwar nahezu stabil (-0,1 Prozent), doch die anhaltende Schwäche könnte mittelfristig stärkere Einbussen zur Folge haben, falls der Trend anhalte, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Insbesondere der US-Markt lastete mit einem Minus von 17,6 Prozent weiterhin schwer auf dem Gesamtergebnis - wenn auch weniger stark als noch im Mai. Auch Japan (-11,0 Prozent) und Hongkong (-10,6 Prozent) verzeichneten deutliche Rückgänge.

Leichte Erholung in China

Dagegen zeigte sich China leicht erholt und legte im Jahresvergleich um 6,1 Prozent zu, bleibt aber gemessen an den Vor-Krisenwerten weiterhin deutlich abgeschlagen. Der britische Markt verharrte auf Vorjahresniveau (-0,1 Prozent) und rückte auf Rang drei der wichtigsten Absatzländer vor - hinter USA und China.

Über alle Preissegmente hinweg gingen die Ausfuhren mengenmässig um durchschnittlich 9,7 Prozent zurück. Die Kategorie zwischen 500 und 3000 Franken - allein betrachtet - legte allerdings um 16,0 Prozent kräftig zu. Insgesamt wurden im Juni rund 1,17 Millionen Armbanduhren exportiert - 9,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Bei den Materialien dominierten Stahl- und Edelmetallmodelle weiterhin das Exportvolumen. Der Absatz von Uhren aus "anderen Materialien" brach um fast 30 Prozent ein, was das Wachstum bei Stahluhren (+2,4 Prozent) nicht kompensieren konnte. Die beiden Hauptkategorien machten über 75 Prozent des Exportwerts aus und prägten mit einem durchschnittlichen Rückgang von 4,4 Prozent das Gesamtbild.

