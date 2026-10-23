Swastika Investmart: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Swastika Investmart hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.64 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 315.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 280.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch