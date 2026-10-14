Swaraj Engines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Swaraj Engines hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49.86 INR gegenüber 40.89 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.35 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Swaraj Engines einen Umsatz von 5.04 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch