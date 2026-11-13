Swaraj Automotives legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Swaraj Automotives präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4.39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swaraj Automotives 3.87 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch