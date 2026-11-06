Swan Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Swan Energy hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18.04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.12 Prozent auf 10.46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Swan Energy 11.38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch