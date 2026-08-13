Swan Defence and Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swan Defence and Heavy Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7.91 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Swan Defence and Heavy Industries ein EPS von -5.840 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 306.1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch