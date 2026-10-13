Swan Defence and Heavy Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Swan Defence and Heavy Industries präsentierte in der am 12.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 107.52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3.770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Swan Defence and Heavy Industries 688.5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 73.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch