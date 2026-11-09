Swadeshi Polytex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Swadeshi Polytex hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 INR gegenüber 0.330 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55.18 Prozent auf 11.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch