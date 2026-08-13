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13.08.2026 06:37:00
SW Investments legte Quartalsergebnis vor
SW Investments veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.86 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.520 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SW Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.4 Millionen INR im Vergleich zu 0.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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