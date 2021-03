SVR: Deutsche Wirtschaft trotz längeren Shutdowns robust

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Im Jahr 2021 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen um 3,1 Prozent steigen. Damit korrigiert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) seine Prognose nach unten. Im November 2020 hatte das Beratergremium noch ein Plus von 3,7 Prozent erwartet. Das Vorkrisenniveau dürfte nach der Prognose zum Jahreswechsel 2021/22 erreicht werden, erklärten die Ökonomen. Für das Jahr 2022 rechnet der SVR mit einem Wachstum von 4,0 Prozent.

Das grösste Risiko stelle der Verlauf der Corona-Pandemie dar, die Deutschland weiterhin fest im Griff habe. "Bisher zeigt sich die deutsche Volkswirtschaft jedoch recht robust", betonten die Ökonomen. Vor allem die Industrieproduktion sei aufwärtsgerichtet. Anders als im vergangenen Frühjahr seien die internationalen Lieferketten bisher weitgehend intakt, und die Nachfrage nach Waren aus Deutschland steige mit der fortschreitenden Erholung der Weltwirtschaft. Im Gegensatz dazu sei aber "die wirtschaftliche Lage bei den personennahen Dienstleistungen weiterhin sehr angespannt".

Infolge der im Herbst 2020 wieder angestiegenen Infektionszahlen und der aktuell noch andauernden Einschränkungen rechnen die Wirtschaftsweisen im ersten Quartal 2021 mit einem Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um etwa 2 Prozent. Einhergehend mit einem zu erwartenden beschleunigten Impffortschritt, der Eindämmung der Pandemie und dadurch möglichen graduellen Lockerungen dürfte sich die Erholung in den kommenden Monaten wieder fortsetzen.

Normalisierung des privaten Konsums erwartet

"Sobald es gelingt, das Infektionsgeschehen effektiv zu begrenzen und grössere Anteile der Bevölkerung zu impfen, dürften sich die von den Kontaktbeschränkungen oder Schliessungen stark betroffenen Dienstleistungsbereiche wie das Gastgewerbe oder der stationäre Einzelhandel wieder beleben", erklärte SVR-Mitglied Achim Truger. "Dies dürfte zu einem kräftigeren Wachstum beitragen." Ein solches werde auch für 2022 erwartet. Gestützt werde die Entwicklung vor allem durch die Normalisierung des privaten Konsums sowie durch eine anhaltend kräftige Auslandsnachfrage, betonte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.

Insbesondere die verringerte Mobilität in Verbindung mit den gesunkenen Einzelhandelsumsätzen im Januar liessen derzeit auf einen starken Rückgang des privaten Konsums schliessen. Allerdings dürfte es aufgrund erster gradueller Lockerungen im Rahmen der offiziellen Öffnungsstrategie bereits im Verlauf des zweiten Quartals zu einem deutlichen Rückprall kommen. Eine absehbare Eindämmung der Pandemie dürfte im weiteren Jahresverlauf darüber hinaus helfen, die wirtschaftlichen Aussichten zu stabilisieren und so die wirtschaftliche Unsicherheit zu reduzieren. Dementsprechend dürfte "bis Jahresende mit einer beschleunigten Normalisierung der privaten Nachfrage zu rechnen sein".

Für die Ausrüstungsinvestitionen erwarten die Wirtschaftsweisen eine Steigerung um 7,3 Prozent im laufenden und 6,3 Prozent im kommenden Jahr. "Abnehmende wirtschaftliche Unsicherheit im Zuge einer allmählichen Überwindung der Pandemie sowie die positive Entwicklung der Aussenwirtschaft dürften aber zusätzliche Wachstumsimpulse für die Unternehmensinvestitionen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte bedeuten", erklärten sie. Die Exporte dürften 2021 um 10,7 Prozent und 2022 um 4,0 Prozent zulegen und die Importe dieses Jahr um 7,0 Prozent und nächstes um 9,3 Prozent.

Zu Jahresbeginn seien die Verbraucherpreise in Deutschland wieder stärker gestiegen. Hierzu hätten vor allem der höhere Ölpreis, die Einführung der CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme sowie das Auslaufen der vorübergehenden Umsatzsteuersenkung beigetragen. Die Inflationsrate dürfte 2021 nach der Prognose im Jahresdurchschnitt 2,1 Prozent betragen. Für 2022 werde eine Teuerung der Verbraucherpreise von 1,9 Prozent erwartet.

Staatsdefizit geht nächstes Jahr zurück

Am Arbeitsmarkt erwarten die Wirtschaftsweisen dieses Jahr eine Zahl von 2,682 Millionen und nächstes von 2,429 Millionen Arbeitslosen, was einer Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent im laufenden und 5,3 Prozent im kommenden Jahr entspricht. Das Finanzierungsdefizit des Staates veranschlagen sie auf 4,1 Prozent des BIP in diesem und 1,5 Prozent im kommenden Jahr.

"Das grösste Risiko für die Konjunktur in Deutschland stellt eine mögliche dritte Infektionswelle dar, und zwar dann, wenn sie zu Einschränkungen oder gar Betriebsschliessungen in der Industrie führen würde", betonte SVR-Mitglied Volker Wieland. Chancen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung bestünden, wenn die Bevölkerung schneller als erwartet geimpft werde. Eine zusätzliche wirtschaftliche Dynamik könne entstehen, wenn weitere Fortschritte in der Behandlung von Covid-19 erzielt, Infektionsketten durch Einsatz digitaler Technologien schneller verfolgt, neue Teststrategien eingesetzt oder gezieltere Massnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen getroffen würden.

"Damit Deutschland das EU-Ziel, 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, bis Ende September 2021 erreicht, muss die aktuelle Anzahl der täglichen Impfungen in den Impfzentren um 50 Prozent gesteigert werden", konstatierte SVR-Mitglied Veronika Grimm. Darüber hinaus sollten dafür Haus- und Fachärzte in den Impfprozess einbezogen werden.

Nachdem die Amtszeit des bisherigen Vorsitzenden Lars Feld nach regierungsinternen Querelen nicht verlängert wurde, gehören dem Gremium derzeit nur vier Wirtschaftsweise an. Dass mitten in der Corona-Krise damit ausgerechnet die ordoliberale Stimme des Freiburger Ökonomen Feld fehle, war im Vorfeld der Prognose vielfach kritisiert worden.

