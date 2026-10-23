Svenska Handelsbanken Un legte Quartalsergebnis vor

Svenska Handelsbanken Un hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.66 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.76 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.145 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.40 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch