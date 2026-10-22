Svenska Handelsbanken (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken (B) hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.88 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.00 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.25 Prozent auf 35.36 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.81 Milliarden SEK gelegen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.89 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 14.00 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch