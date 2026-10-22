Svenska Handelsbanken (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Svenska Handelsbanken (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.88 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken (A) 3.00 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35.81 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35.36 Milliarden SEK.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.90 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 14.03 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.ch