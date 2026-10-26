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26.10.2026 06:37:00
Svenska Cellulosa (SCA) legte Quartalsergebnis vor
Svenska Cellulosa (SCA) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.10 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa (SCA) 1.18 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 5.25 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 5.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.977 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5.10 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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