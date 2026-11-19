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19.11.2026 06:37:00
Sveafastigheter (publ) Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sveafastigheter (publ) Registered B präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.65 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.06 SEK erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.69 Prozent auf 427.0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 404.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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