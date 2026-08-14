Svam Software: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Svam Software hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Svam Software 4.0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 515.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch