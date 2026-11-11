SUZUYO SHINWART präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUZUYO SHINWART hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUZUYO SHINWART ein EPS von 71.83 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.21 Prozent zurück. Hier wurden 4.64 Milliarden JPY gegenüber 4.89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch