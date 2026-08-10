SUZUYO SHINWART: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUZUYO SHINWART hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 100.10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.61 Prozent auf 4.32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUZUYO SHINWART 4.49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch